今日MLB戰績
2017/06/10 15:09
天使隊外野手雷維爾（Ben Revere）飛撲接球。（法新社）
馬林魚12：7海盜
白襪3：7印地安人
老虎3：5紅襪
運動家4：13光芒
大都會2：3勇士
金鶯2：8洋基
費城人2：3紅雀
藍鳥2：4水手
紅人2：7道奇
皇家3：6教士
雙城4：0巨人
釀酒人8：6響尾蛇
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