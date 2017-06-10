今日MLB戰績

2017/06/10 15:09

天使隊外野手雷維爾（Ben Revere）飛撲接球。（法新社）

洛磯5：3小熊

遊騎兵5：2國民

馬林魚12：7海盜

白襪3：7印地安人

老虎3：5紅襪

運動家4：13光芒

大都會2：3勇士

金鶯2：8洋基

天使9：4太空人

費城人2：3紅雀

藍鳥2：4水手

紅人2：7道奇

皇家3：6教士

雙城4：0巨人

釀酒人8：6響尾蛇

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