NBA》3巨頭狂轟67分 騎士半場破2個歷史紀錄

厄文半場28分。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕總冠軍賽第4戰，騎士上半場以86：68領先勇士，寫下NBA總冠軍賽史上半場得分最多紀錄。

此外，騎士隊上半場總共轟進13記三分球，不僅比前三戰任何一場比賽總合還要多，也寫下總冠軍史上半場最多紀錄，其中以厄文4記三分、砍下全場最高的28分，詹姆斯2記三分、功22分，洛夫4記三分、攻17分。