NBA》3巨頭狂轟67分 騎士半場破2個歷史紀錄
2017/06/10 10:36
厄文半場28分。（今日美國）
〔體育中心／綜合報導〕總冠軍賽第4戰，騎士上半場以86：68領先勇士，寫下NBA總冠軍賽史上半場得分最多紀錄。
此外，騎士隊上半場總共轟進13記三分球，不僅比前三戰任何一場比賽總合還要多，也寫下總冠軍史上半場最多紀錄，其中以厄文4記三分、砍下全場最高的28分，詹姆斯2記三分、功22分，洛夫4記三分、攻17分。
相關新聞
- NBA Live》騎士上半場狂砍86分破紀錄 大幅領先勇士
- NBA》騎士明顯違例沒有吹 勇士氣炸了（影音）
- NBA》不想被淘汰！ 騎士首節得分創歷史紀錄
- NBA》女友場邊打氣 T.湯普森找回身手單節狂抓7籃板
- NBA》騎士大利多！ 首節擋住勇士「勝利方程式」
推薦新聞
-
NBA》三巨頭合力狂攻94分 騎士紀錄之夜大破勇士2017/06/10 12:04
-
NBA Live》單場24顆三分球射爆勇士 騎士搶下關鍵一勝2017/06/10 12:02
-
NBA》搶籃板像打WWE！帕丘利亞遭騎士球員圍攻（影音）2017/06/10 11:40
-
NBA》3巨頭狂轟67分 騎士半場破2個歷史紀錄2017/06/10 10:36
-
MLB》海尼根、雷克蒙2分砲 洛磯退小熊居龍頭2017/06/10 10:27