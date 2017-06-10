NBA》杜蘭特神奇拋投 主播也驚呼（影音）

2017/06/10 11:13

〔體育中心／綜合報導〕勇士今天有機會問鼎總冠軍，不過開賽就遭遇騎士的頑強抵抗，次節還一度落後到20分，但主力杜蘭特（Kevin Durant）適時挺身而出，在對手嚴防的情況下，以神奇的拋投方式放進2分。

此外，杜蘭特在上半場時間結束前，還飆進一記外線，企圖帶動勇士的士氣，不過上半場打完，勇士仍以68：86落後，杜蘭特則是勇士陣中得分最高的球員。

杜蘭特（左）。（法新社）

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