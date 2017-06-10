NBA》超詭異！ 格林被趕出場又復生（影音）

〔體育中心／綜合報導〕勇士隊格林（Draymond Green）首節因為霸王肘被吹技術犯規，第三節又出現第二次，原本大家以為格林要被趕出場，未料官方突然表示首節的技術犯規是算在總教練柯爾（Steve Kerr）的身上，讓格林死而復生。

詭異的是，美國記者Ben Golliver‏在推特上秀出官方紀錄，第一節的技術犯規確實是給格林，也讓美媒直呼這是本屆總冠軍賽史上最詭異的事件。格林最後上場39分鐘，繳出16分14籃板3助攻的成績。

格林首節被吹T：

美記者秀出格林首節被吹T的紀錄：

Official scorer's report at halftime: "Technical fouls - Warriors - Green 1:55 1st" pic.twitter.com/Rh5T1WGOFO — Ben Golliver （@BenGolliver） 2017年6月10日