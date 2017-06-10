MLB》卡胡包辦3打點 天使退國民2連勝

卡胡今天有3分打點。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕美西龍頭太空人今主場迎戰天使，先發皮考克（Brad Peacock）投3局被敲7安丟出4次保送共失4分吞敗投，天使則由修梅克（Matt Shoemaker）掛帥，主投7局失4分拿下，太空人以9：4吞下近5場比賽的第3敗。

第1局太空人皮考克就連續丟出3次四壞球送對手1分，2局上天使靠著保送及安打拿下2分，下半局太空人也拿下2分試圖扳平比數，最後仍不敵天使。

天使卡胡（Kole Calhoun）今天敲出2支安打，打回3分打點全場最高。剛從傷兵名單歸隊就佔先發首打席的梅賓（Cameron Maybin）今天也擊出3支安打，1局上半就連續盜壘，在隊友沒安打的狀況下從1壘跑到3壘，最後因為連續保送順利回本壘得分。

太空人先發皮考克投了3局，被敲出7支安打、失4分皆責失、丟出4次四壞球保送、1三振，吞下本季第1場敗投。皮考克退場後太空人牛棚仍持續掉分，新秀馬提斯5局時登板中繼，投3.2局被敲出4安打、掉了4分皆責失，投出2次保送、2三振。天使先發皮考克則主投7局，繳出7安打，失4分皆責失、1保送、4三振的成績，奪本季第7勝。



皮考克今3局丟出4次保送吞首敗。（法新社）