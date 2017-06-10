NBA》詹皇超越魔術強森 大三元史上最多

詹姆斯進帳總冠軍賽第9次大三元。（取自NBA推特）

〔體育中心／綜合報導〕騎士隊詹姆斯（LeBron James）在第四節以31分10籃板10助攻完成大三元，超越魔術強森（Magic Johnson）的紀錄，成為總冠軍賽史上最多次大三元（9次）的球員。

總冠軍賽大三元排行榜。（取自ESPN）