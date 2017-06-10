NBA》超狂快攻！ 詹皇獨自完成空中接力（影音）

2017/06/10 12:08

〔體育中心／綜合報導〕騎士隊詹姆斯（LeBron James）在第三節一次快攻獨自完成空中接力，讓美國媒體驚呼不可思議。

詹皇今上場41分鐘，貢獻31分10籃板11助攻，完成總冠軍賽生涯第9次大三元，打破魔術強森的紀錄，居史上第一。

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