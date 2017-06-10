NBA》騎士狂飆24顆三分球 總冠軍賽史上最多

厄文。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕騎士今天以137：116大勝勇士，在關鍵一戰力挽狂瀾，並把戰線拉長至第5戰，也中止勇士季後賽的連勝紀錄，騎士在這場比賽一共飆進24顆三分球，打破先前由勇士寫下的三分球紀錄。

勇士在第二戰時，全隊飆進18顆三分球，也寫下聯盟總冠軍賽史上最多三分球的紀錄，不過今天這個紀錄被騎士改寫，他們全隊三分球45投24中，命中率高達53.3%，也以24顆三分彈成為史上第一。

其中厄文投進全隊最多7顆三分球，共拿下40分，洛夫投進6顆次之，並攻下23分。

洛夫。（法新社）