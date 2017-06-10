NBA》厄文轟40分 差點追平傳奇神射手3分紀錄

厄文。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕騎士隊厄文今天火力大爆發，射進全場最高的40分，率領騎士以137：116打破勇士，系列賽追成1：3。

根據ESPN顯示，厄文此役射進7記三分球，追平冠軍賽單場第二多紀錄，紀錄保持人則是傳奇神射手艾倫（Ray Allen），他在2010年曾單場射進8顆。