NBA》絕對逆境狂轟137分 騎士寫總冠軍賽新歷史
2017/06/10 12:23
詹皇攻下大三元。（法新社）
〔體育中心／綜合報導〕騎士隊面臨0：3絕對逆境，第四戰卻以137：116狂電勇士扳回一城，寫下不少紀錄。
ESPN指出，騎士是總冠軍賽史上在淘汰邊緣中轟下最多分的球隊，而單場137分則在總冠軍賽史上追平1984年湖人隊，並列史上第3多。
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