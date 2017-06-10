NBA》厄文飆40分有「曼巴精神」Kobe：幾霸昏

厄文。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕騎士今天以137：116擊敗勇士，搶下關鍵一勝，其中又以當家後衛厄文（Kyrie Irving）表現最為搶眼，共拿下40分7籃板4助攻。

賽後有球迷在推特上，稱讚厄文具有Kobe（Kobe Bryant）的曼巴精神，也獲得Kobe的關注，並且轉推該則貼文，還親自為厄文的表現打了100分。

Kobe在推特上稱讚厄文的表現。（取自推特）