NBA》厄文飆40分有「曼巴精神」Kobe：幾霸昏
2017/06/10 12:31
厄文。（法新社）
〔體育中心／綜合報導〕騎士今天以137：116擊敗勇士，搶下關鍵一勝，其中又以當家後衛厄文（Kyrie Irving）表現最為搶眼，共拿下40分7籃板4助攻。
賽後有球迷在推特上，稱讚厄文具有Kobe（Kobe Bryant）的曼巴精神，也獲得Kobe的關注，並且轉推該則貼文，還親自為厄文的表現打了100分。
Kobe在推特上稱讚厄文的表現。（取自推特）
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