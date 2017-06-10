NBA》過去20年無人達成的紀錄 詹皇1人包辦3次

〔體育中心／綜合報導〕騎士隊今以137：116打破勇士扳回一城，詹姆斯全場轟下31分10籃板11助攻，進帳總冠軍生涯第9次大三元，超越魔術強森的歷史紀錄。

根據ESPN指出，過去20年來的總冠軍賽中，沒有人能在淘汰邊緣繳出大三元，詹皇卻有多達3次。更恐怖的是，沒人在總冠軍賽能場均繳出大三元，詹皇在四戰的場均成績是31.8分11.8籃板10.5助攻。

詹皇。（美聯社）