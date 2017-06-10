NBA》過去20年無人達成的紀錄 詹皇1人包辦3次
2017/06/10 12:42
〔體育中心／綜合報導〕騎士隊今以137：116打破勇士扳回一城，詹姆斯全場轟下31分10籃板11助攻，進帳總冠軍生涯第9次大三元，超越魔術強森的歷史紀錄。
根據ESPN指出，過去20年來的總冠軍賽中，沒有人能在淘汰邊緣繳出大三元，詹皇卻有多達3次。更恐怖的是，沒人在總冠軍賽能場均繳出大三元，詹皇在四戰的場均成績是31.8分11.8籃板10.5助攻。
詹皇。（美聯社）
相關新聞
- NBA》厄文飆40分有「曼巴精神」Kobe：幾霸昏
- 今日NBA戰績
- NBA》騎士狂飆24顆三分球 總冠軍賽史上最多
- NBA》絕對逆境狂轟137分 騎士寫總冠軍賽新歷史
- NBA》厄文轟40分 差點追平傳奇神射手3分紀錄
推薦新聞
-
宏利金控LPGA菁英賽》第2回合3人並列領先 龔怡萍暫居24名2017/06/10 13:05
-
MLB》凱許納好投、拉克羅伊2分砲 遊騎兵力克國民2017/06/10 12:41
-
NBA》超狂快攻！ 詹皇獨自完成空中接力（影音）2017/06/10 12:08
-
NBA》三巨頭合力狂攻94分 騎士紀錄之夜大破勇士2017/06/10 12:04
-
NBA Live》單場24顆三分球射爆勇士 騎士搶下關鍵一勝2017/06/10 12:02