宏利金控LPGA菁英賽》第2回合3人並列領先 龔怡萍暫居24名
2017/06/10 13:05
龔怡萍。（資料照，記者林正堃攝）
〔記者趙新天／綜合報導〕在加拿大舉行的宏利金控LPGA菁英賽第2回合，領先位置大洗牌，美國名將湯普森、加拿大的夏普和南韓金孝周，同以總計132桿並列領先。
湯普森今天從第10洞出發，她在第11洞抓鳥之後找到手感，6洞賺了5桿，回到前9洞再進帳兩個博蒂，以65桿完美收工。
夏普這回合開賽不久在第3洞長洞吞下雙柏忌，但她還是打回1鷹、6鳥，連著兩回合都打 66桿，衝進領先群。
金孝周今天也從第10洞開球，出發就吞柏忌，但她隨即抓回5隻小鳥，另有1柏忌，回到前9洞頭尾都是博蒂，67桿完賽。
南韓田仁智今天繳出66桿，以總計133桿和美國鄧肯、法國狄拉蔻並列第4。前10名內共有12人與領先群只差3桿之內，最後兩天決戰還有激烈競爭。
龔怡萍今天開賽連吞兩個柏忌，但她馬上回穩，第3洞開始陸續打回6隻博蒂，以68桿作收，總計138桿暫時並列24名。同場出賽的程思嘉連著兩天都打77桿，總計154桿沒進決賽。
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