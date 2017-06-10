NBA》判決爭議連連 D.格林媽痛批：裁判收錢啦

D.格林。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕騎士今天以137：116擊敗勇士，不過比賽過程中出現不少爭議，這讓勇士球星D.格林（Draymond Green）的母親在推特上大罵裁判收錢。

此役出現不少判決爭議，先是厄文運球失誤，球滾到後場，他撿回後跑到前場繼續進攻，明顯是違例，但裁判並沒有吹判。

還有D.格林在上半場與尚波特（Iman Shumpert）發生肢體接觸後響哨，當時大家都以為是D.格林被判技術犯規，而他在下半場再度被吹技術犯規後，裁判才出面澄清，上半場的技術犯規是吹在總教練柯爾（Steve Kerr）身上，格林僅一次，因此不用被趕出場，令全場傻眼。

這些烏龍也引起球迷的不滿，認為裁判操控了比賽，格林的母親也在推特上怒罵，覺得裁判收了聯盟的錢，更直指裁判接管了比賽。

格林母親推特。（取自推特）