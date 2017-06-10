NBA》格林揮肘教練吃T 柯爾也搞不清楚狀況（影音）
2017/06/10 13:26
〔體育中心／綜合報導〕勇士與騎士第四戰出現爭議，格林（Draymond Green）原本被判兩次技術犯規離場，裁判卻突然更正判決，將第一次技術犯規轉嫁給勇士總教練柯爾（Steve Kerr），得以讓格林「死者甦醒」，美媒直呼是本屆總冠軍賽最詭異的時刻。
勇士隊格林（Draymond Green）首節因為霸王肘被吹技術犯規，第三節又出現第二次，原本大家以為格林要被趕出場，裁判John Goble卻告訴轉播單位人員，他首節是判在柯爾身上，官方記錄組卻誤解，才會導致這場烏龍。
賽後記者也問到柯爾這個判決，他也坦言以為第一次技術犯規是吹在格林身上，「第二次出現時，我以為格林要被要被趕出去了，然後他們才跟我解釋發生什麼事情。」
判在柯爾身上的技術犯規：
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