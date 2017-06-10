MLB》光芒雙重賽 胡智為再上大聯盟支援

胡智為。（資料照，USA Today Sports）

〔體育中心／綜合報導〕效力光芒的旅美球員胡智為將再度登上大聯盟，支援球隊的雙重賽。

現在轉任牛棚的胡智為已經多次從3A登上大聯盟支援，今天坦帕時報記者Marc Topkin 在推特上表示，由於光芒明天要進行雙重賽，根據大聯盟規定可增加第26人，他也推測球團將會拉上胡智為支援。

胡智為本季在大聯盟出賽3場，總共投了4局被敲1安打，失1分（非責失），目前防禦率為0。