NBA》舉牌怒嗆勇士球星 台灣球迷紅了

台灣球迷舉牌怒嗆杜蘭特。（取自網路）

〔體育中心／綜合報導〕總冠軍賽第4戰賽前，一名台灣球迷高舉自製牌子，怒嗆勇士球星杜蘭特是懦夫，意外被電視轉播單位拍到，成為焦點。

這名台灣球迷戴著騎士隊球帽，牌子上用英文寫著，「跟霸凌你的人當朋友，KD，你這個懦夫，」還在看板上標示我國國旗，表達力挺騎士隊，引起球迷們討論。

網路上台灣球迷有不同看法，有人說，「好爽」、「讚，台灣之光」、「事實確實如此，打不贏就加入」；但也有人說，「嗆他為何要放國旗？」、「雖然是事實，不過真的輪不到騎士迷來嗆XDD」