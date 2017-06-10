NBA》談判決爭議 D.格林自嘲：至少我G5還能打
2017/06/10 15:05
D.格林。（法新社）
〔記者粘藐云／綜合報導〕勇士今天以116：137輸球，比賽期間出現不少爭議判決，包括D.格林（Draymond Green）的技術犯規，賽後談起相關問題，一向心直口快的他，對於判決沒多做回應，只是覺得吹判標準有些改變，但事情發生了也無法改變。
「這有點瘋狂，但就還是發生了」D.格林說，他覺得自己沒有碰到對手，然後就吞下技術犯規，尺度確實有些不一樣，不過判都判了，他認為多說無益。上半場格林在與尚波特（Iman Shumpert）發生肢體接觸後響哨，大家都以為這次的技術犯規是吹在他身上，直到下半場，D.格林又吞技術犯規，以為要被趕出場時，裁判才解釋上半場那次是吹在主帥柯爾（Steve Kerr）身上，全場傻眼。
對此D.格林無奈表示，自己也搞不清楚，裁判只是叫他繼續比賽，他並沒有被趕出場，但也不忘開自己玩笑，「但是感謝老天，至少我第5戰還可以打啦！希望可以。」格林去年在關鍵一戰中遭禁賽，也讓騎士有逆轉的機會。
雖然勇士未能拿下這場，以16勝0敗的成績奪冠，但格林也並未因此失去信心，認為騎士沒辦法在勇士主場投進24顆三分球，換個角度想，能夠回到主場拿冠軍也很好。
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