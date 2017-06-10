NBA》技術犯規成焦點 D.格林突嗆克利夫蘭人不聰明
2017/06/10 16:06
勇士大前鋒D.格林。（法新社）
〔體育中心／綜合報導〕NBA總冠軍第4戰出現不少爭議判決，勇士大前鋒D.格林（Draymond Green）的技術犯規也成為話題焦點，賽後他突然嗆克利夫蘭人都不是很聰明。
D.格林原本被判兩次技術犯規離場，裁判卻突然更正判決，把一次技術犯規轉嫁給勇士總教練柯爾（Steve Kerr）。賽後D.格林說，自己也搞不清楚，裁判只是叫他繼續比賽，因此沒有被趕出場。
D.格林說，他沒有注意現場狀況，接著話鋒一轉他突然開嗆，「我沒有特別在注意克利夫蘭的人，他們都不是很聰明。」
勇士這場落敗後，總冠軍戰仍有3：1的領先，但去年總冠軍戰勇士就是在此優勢下輸球。D.格林表示，去年球隊沒有在總冠軍取得3-0的領先，所以這有點不同，「感謝上帝讓我能打第5戰。」
勇士大前鋒D.格林。（美聯社）
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