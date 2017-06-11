納達爾拚法網第十冠 今日賽事預告與轉播

納達爾。（法新社）

早安！

美聯東區龍頭洋基今在主場迎戰金鶯，洋基推出塞維里諾（Luis Severino）把關，金鶯則由提爾曼（Chris Tillman）上陣，喜歡MLB的朋友們，千萬不要錯過囉。

巨人今與日本火腿續戰札幌，巨人推出宮國椋丞先發，日本火腿則由村田透領銜，旅日好手陽岱鋼的表現也是觀戰重點之一，自由體育也會提供文字轉播給喜歡日職的朋友們唷！

中職部份，悍將與象之戰將上演左投大對決，由黃亦志對決鄭錡鴻，桃園球場賽事，則是新生代投手對決，統一江辰晏卯上桃猿林樺慶，今4名先發投手皆為本土投手，勢必精彩可期，請鎖定自由體育提供的文字轉播與最新消息。

法網今來到最後高潮，西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）第10度挺進男單決賽，將扣關空前十冠偉業，對手則是瑞士名將瓦林卡（Stan Wawrinka）。

中職例行賽

17:05 富邦悍將 vs. 中信兄弟＜新莊＞（緯來體育、緯來精采、愛爾達育樂）

17:05 統一獅 vs. Lamigo桃猿＜桃園＞（ELEVEN、愛爾達體育）

MLB例行賽

07:00 金鶯 vs. 洋基（民視、FOX體育）

日職交流賽

13:00 巨人 vs. 日本火腿（FOX體育二台）

法網決賽

17:30起

2017世界男排聯賽

23:00 哈薩克 vs. 臺灣（愛爾達育樂）

BE HEROS 經典傳承賽

14:00 （緯來體育）