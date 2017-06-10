NBA》避免被勇士橫掃 詹皇：我們有總冠軍DNA
2017/06/10 16:25
騎士頭號球星詹姆斯。（法新社）
〔記者張浩群／綜合報導〕退無可退的衛冕軍騎士，今天在主場以137：116擊敗勇士，避免在總冠軍賽被橫掃的窘境，終於在主場奪下寶貴的1勝，令騎士「詹皇」詹姆斯（LeBron James）相當振奮，賽後霸氣地說：「我們同樣有總冠軍DNA，今晚完全爆發出來。」
詹姆斯今天攻下31分、10籃板、11助攻，在總冠軍賽第9度拿下大三元，刷新湖人傳奇球星魔術強森的紀錄，成為史上第一人，也成功帶領騎士摘下總冠軍賽首勝。詹姆斯表示，會竭盡所能的幫助球隊獲勝，成為一名稱職的領袖，不管進攻或防守，他都會跳出來挺住這支球隊。
雖然總冠軍首勝開胡，但系列戰仍面臨1：3的絕對劣勢，詹姆斯認為，騎士同樣擁有總冠軍DNA，今晚展露無疑，今天大家冷靜地面對一切，打出一場超水準的比賽，「雖然我們拿下了一場比賽，第5戰回勇士主場一定會有一番苦戰，但我們期待挑戰並且戰勝它」。
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