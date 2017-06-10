中職》好球沒撿 邱浩鈞：好球帶太硬了

邱浩鈞（資料照，記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／桃園報導〕昨天猿獅戰後半段，雙方球員都對主審尤志欽的好球帶感到難以適應。獅隊後援投手邱浩鈞一顆位置偏中間的好球未被判，忍不住跪在投手丘。邱浩鈞今賽前坦言：「好球帶太『硬』了啦！」

邱浩鈞說，因為之前下雨，多天沒有比賽，昨天變化球狀況其實不好，就多投直球、拚讓對方打不好，但他確實對昨天的好球帶無所適從，「進職棒後第一次遇到，我猜裁判可能判到亂了，有『補來補去』的感覺。」

邱浩鈞說，當下他也控制情緒，萬一被禁賽划不來，捕手高志綱則提醒他，不能再投保送，投好球給對方打、靠守備抓出局數。