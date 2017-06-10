中職Live》一棒2分！朱育賢開轟超前統一（影音）

1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E 獅 1 0 0 0 1 4 2 猿 1 0 2 3 3 1

第四局

蘇智傑、高國慶連續擊出安打，形成二三壘有人，王溢正三振陳鏞基後對鄭鎧文投出四壞保送，統一攻佔滿壘，但王溢正先是三振了楊家維，然後再讓薛惟中擊出內野滾地球出局，該局力保不失分

第三局

朱育賢敲出右外野2分砲，本季第12轟出爐，桃猿3：1超前統一。

第二局

2局上，該局首名打者陳鏞基敲出三壘方向滾地安打，猿隊三壘手梁家榮傳球發生失誤，陳鏞基攻占二壘，並靠著鄭鎧文的外野飛球推進至三壘，但王溢正及時回穩，連續讓兩名打者擊出內野滾地球，化解失分危機。

第一局

1局上，2人出局後，蘇智傑從桃猿先發投手王溢正手中敲出陽春砲，本季第6轟出爐，統一1：0領先桃猿。

蘇智傑。（記者陳志曲攝）

1局下，2人出局後，王柏融從統一先發投手廖文揚手中敲出陽春砲，本季第11轟出爐，桃猿追平統一。

王柏融。（記者陳志曲攝）

王溢正。（記者陳志曲攝）

廖文揚。（記者陳志曲攝）

先發陣容

獅 棒次 猿 陳傑憲LF 1 詹智堯CF 吳國豪SS 2 郭嚴文2B 蘇智傑DH 3 王柏融RF 高國慶1B 4 林泓育DH 陳鏞基3B 5 朱育賢LF 鄭鎧文RF 6 陳俊秀1B 楊家維2B 7 梁家榮3B 薛惟中C 8 林承飛SS 羅國龍CF 9 黃浩然 C 廖文揚 先發投手 王溢正