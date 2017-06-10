中職Live》一棒2分！朱育賢開轟超前統一（影音）
2017/06/10 18:36
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第四局
蘇智傑、高國慶連續擊出安打，形成二三壘有人，王溢正三振陳鏞基後對鄭鎧文投出四壞保送，統一攻佔滿壘，但王溢正先是三振了楊家維，然後再讓薛惟中擊出內野滾地球出局，該局力保不失分
第三局
朱育賢敲出右外野2分砲，本季第12轟出爐，桃猿3：1超前統一。
第二局
2局上，該局首名打者陳鏞基敲出三壘方向滾地安打，猿隊三壘手梁家榮傳球發生失誤，陳鏞基攻占二壘，並靠著鄭鎧文的外野飛球推進至三壘，但王溢正及時回穩，連續讓兩名打者擊出內野滾地球，化解失分危機。
第一局
1局上，2人出局後，蘇智傑從桃猿先發投手王溢正手中敲出陽春砲，本季第6轟出爐，統一1：0領先桃猿。
蘇智傑。（記者陳志曲攝）
1局下，2人出局後，王柏融從統一先發投手廖文揚手中敲出陽春砲，本季第11轟出爐，桃猿追平統一。
王柏融。（記者陳志曲攝）
王溢正。（記者陳志曲攝）
廖文揚。（記者陳志曲攝）
先發陣容
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獅
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棒次
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猿
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陳傑憲LF
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1
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詹智堯CF
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吳國豪SS
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2
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郭嚴文2B
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蘇智傑DH
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3
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王柏融RF
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高國慶1B
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4
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林泓育DH
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陳鏞基3B
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5
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朱育賢LF
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鄭鎧文RF
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6
|
陳俊秀1B
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楊家維2B
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7
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梁家榮3B
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薛惟中C
|8
|林承飛SS
|羅國龍CF
|
9
|
黃浩然 C
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廖文揚
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先發投手
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王溢正
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