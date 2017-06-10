中職Live》一棒2分！朱育賢開轟超前統一（影音）

2017/06/10 18:36

 

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第四局

蘇智傑、高國慶連續擊出安打，形成二三壘有人，王溢正三振陳鏞基後對鄭鎧文投出四壞保送，統一攻佔滿壘，但王溢正先是三振了楊家維，然後再讓薛惟中擊出內野滾地球出局，該局力保不失分

第三局

朱育賢敲出右外野2分砲，本季第12轟出爐，桃猿3：1超前統一。

第二局

2局上，該局首名打者陳鏞基敲出三壘方向滾地安打，猿隊三壘手梁家榮傳球發生失誤，陳鏞基攻占二壘，並靠著鄭鎧文的外野飛球推進至三壘，但王溢正及時回穩，連續讓兩名打者擊出內野滾地球，化解失分危機。

第一局

1局上，2人出局後，蘇智傑從桃猿先發投手王溢正手中敲出陽春砲，本季第6轟出爐，統一1：0領先桃猿。

蘇智傑。（記者陳志曲攝）

1局下，2人出局後，王柏融從統一先發投手廖文揚手中敲出陽春砲，本季第11轟出爐，桃猿追平統一。

王柏融。（記者陳志曲攝）

王溢正。（記者陳志曲攝）

廖文揚。（記者陳志曲攝）

先發陣容

棒次

陳傑憲LF

1

詹智堯CF

吳國豪SS

2

郭嚴文2B

蘇智傑DH

3

王柏融RF

高國慶1B

4

林泓育DH

陳鏞基3B

5

朱育賢LF

鄭鎧文RF

6

陳俊秀1B

楊家維2B

7

梁家榮3B

薛惟中C

 8 林承飛SS
羅國龍CF

9

黃浩然 C

廖文揚

先發投手

王溢正

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