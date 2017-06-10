日職Live》陽岱鋼單場獲2保送 巨人 0：1 火腿
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球隊
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R
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讀賣巨人
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日本火腿
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1
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2
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0
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打席
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得分
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安打
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打點
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保送
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全壘打
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被三振
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打擊率
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陽岱鋼
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3
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0
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0
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0
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2
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0
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0
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0.222
第六局
6局上，辻東倫敲安，靠著隊友短打護送上到二壘，陽岱鋼獲得保送，巨人1出局攻占一、二壘，可惜石川慎吾、麥基分別擊出深遠飛球，都遭到接殺。
6局下，大田泰示安打，中田翔獲保送，火腿1出局攻占一、二壘，萊爾德擊出雙殺打，讓火腿留下殘壘。
第四局
4局上，石川慎吾敲安，但麥基（Casey McGehee）擊出雙殺打，巨人這局又無法得分。
第三局
3局上，辻東倫獲保送，2出局後，陽岱鋼擊出三壘方向平飛球，被接殺出局。
第一局
1局上，陽岱鋼首打席獲保送，但第二棒石川慎吾被三振，麥基（Casey McGehee）擊出雙殺打，火腿這局變另類三上三下。
1局下，大田泰示擊出陽春砲，這也是他本季第7轟。
賽前
陽岱鋼昨首度重返札幌巨蛋，對戰老東家日本火腿，雖然沒有表現，但巨人仍以2：1贏球，終止隊史最長13連敗，並賞給火腿6連敗。
今兩隊再戰，巨人派出田口麗斗先發，他本季戰績4勝2敗，防禦率2.37，不過前一場對歐力士僅投5局失5分吞下敗投；火腿洋投門多薩（Luis Mendoza）本季戰績2勝4敗，防禦率3.95，近兩場先發都吞敗。
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讀賣巨人
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棒次
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日本火腿
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陽岱鋼 CF
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1
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大田泰示 DH
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石川慎吾 LF
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2
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西川遙輝 CF
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McGehee 3B
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3
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中田翔 1B
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阿部慎之助 DH
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4
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Laird 3B
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村田修一 1B
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5
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岡大海 RF
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長野久義 RF
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6
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松本剛 LF
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Cruz SS
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7
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石井一成 2B
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辻東倫 2B
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8
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大野獎太 C
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小林誠司 C
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9
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中島卓也 SS
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田口麗斗
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先發投手
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Mendoza
陽岱鋼。（圖片取自巨人隊官方臉書）
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