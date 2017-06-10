日職Live》陽岱鋼單場獲2保送 巨人 0：1 火腿

2017/06/10 18:43

球隊

1

2

3

4

5

6

7

8

9

R

H

E

讀賣巨人

0

0

0

0

0

0

 

 

 

0

2

1

日本火腿

1

0

0

0

0

 

 

 

 

1

2

0

 

打席

得分

安打

打點

保送

全壘打

被三振

打擊率

陽岱鋼

 3

 0

 0

 0

 2

 0

 0

 0.222

第六局

6局上，辻東倫敲安，靠著隊友短打護送上到二壘，陽岱鋼獲得保送，巨人1出局攻占一、二壘，可惜石川慎吾、麥基分別擊出深遠飛球，都遭到接殺。

6局下，大田泰示安打，中田翔獲保送，火腿1出局攻占一、二壘，萊爾德擊出雙殺打，讓火腿留下殘壘。

第四局

4局上，石川慎吾敲安，但麥基（Casey McGehee）擊出雙殺打，巨人這局又無法得分。

第三局

3局上，辻東倫獲保送，2出局後，陽岱鋼擊出三壘方向平飛球，被接殺出局。

第一局

1局上，陽岱鋼首打席獲保送，但第二棒石川慎吾被三振，麥基（Casey McGehee）擊出雙殺打，火腿這局變另類三上三下。

1局下，大田泰示擊出陽春砲，這也是他本季第7轟。

賽前

陽岱鋼昨首度重返札幌巨蛋，對戰老東家日本火腿，雖然沒有表現，但巨人仍以2：1贏球，終止隊史最長13連敗，並賞給火腿6連敗。

今兩隊再戰，巨人派出田口麗斗先發，他本季戰績4勝2敗，防禦率2.37，不過前一場對歐力士僅投5局失5分吞下敗投；火腿洋投門多薩（Luis Mendoza）本季戰績2勝4敗，防禦率3.95，近兩場先發都吞敗。

讀賣巨人

棒次

日本火腿

陽岱鋼       CF

1

大田泰示   DH

石川慎吾     LF

2

西川遙輝   CF

McGehee   3B

3

中田翔      1B

阿部慎之助  DH

4

Laird       3B

村田修一     1B

5

岡大海      RF

長野久義     RF

6

松本剛      LF

Cruz         SS

7

石井一成   2B

辻東倫        2B

8

大野獎太    C

小林誠司      C

9

中島卓也   SS

田口麗斗

先發投手

Mendoza

陽岱鋼。（圖片取自巨人隊官方臉書）

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