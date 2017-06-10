日職Live》陽岱鋼單場獲2保送 巨人 0：1 火腿

球隊 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E 讀賣巨人 0 0 0 0 0 0 0 2 1 日本火腿 1 0 0 0 0 1 2 0

打席 得分 安打 打點 保送 全壘打 被三振 打擊率 陽岱鋼 3 0 0 0 2 0 0 0.222

第六局

6局上，辻東倫敲安，靠著隊友短打護送上到二壘，陽岱鋼獲得保送，巨人1出局攻占一、二壘，可惜石川慎吾、麥基分別擊出深遠飛球，都遭到接殺。

6局下，大田泰示安打，中田翔獲保送，火腿1出局攻占一、二壘，萊爾德擊出雙殺打，讓火腿留下殘壘。

第四局

4局上，石川慎吾敲安，但麥基（Casey McGehee）擊出雙殺打，巨人這局又無法得分。

第三局

3局上，辻東倫獲保送，2出局後，陽岱鋼擊出三壘方向平飛球，被接殺出局。

第一局

1局上，陽岱鋼首打席獲保送，但第二棒石川慎吾被三振，麥基（Casey McGehee）擊出雙殺打，火腿這局變另類三上三下。

1局下，大田泰示擊出陽春砲，這也是他本季第7轟。

賽前

陽岱鋼昨首度重返札幌巨蛋，對戰老東家日本火腿，雖然沒有表現，但巨人仍以2：1贏球，終止隊史最長13連敗，並賞給火腿6連敗。

今兩隊再戰，巨人派出田口麗斗先發，他本季戰績4勝2敗，防禦率2.37，不過前一場對歐力士僅投5局失5分吞下敗投；火腿洋投門多薩（Luis Mendoza）本季戰績2勝4敗，防禦率3.95，近兩場先發都吞敗。

讀賣巨人 棒次 日本火腿 陽岱鋼 CF 1 大田泰示 DH 石川慎吾 LF 2 西川遙輝 CF McGehee 3B 3 中田翔 1B 阿部慎之助 DH 4 Laird 3B 村田修一 1B 5 岡大海 RF 長野久義 RF 6 松本剛 LF Cruz SS 7 石井一成 2B 辻東倫 2B 8 大野獎太 C 小林誠司 C 9 中島卓也 SS 田口麗斗 先發投手 Mendoza

陽岱鋼。（圖片取自巨人隊官方臉書）