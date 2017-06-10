中職Live》林智勝3分砲生涯250轟達陣 兄弟5分領先

1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E 悍將 0 0 1 0 1 2 0 象 2 4 0 0 6 8 0

第五局

5局上，肯恩接連解決前2棒打者，下一棒張建銘滾地安打站上一壘

第四局

4局下，張正偉安打上壘，彭政閔獲四壞保送，陳明軒回穩三振林智勝，2人出局，下一棒蔣智賢中外野飛球出局，悍將仍有5分落後。

第三局

3局上，悍將把握肯恩開局不穩攻佔一三壘，肯恩暴投，三壘跑者方克偉趁勢跑回本壘，兄弟6：1悍將。

第二局

2局下，陳明軒控球不穩，兄弟獲2保送攻佔一二壘，近況火燙的陳子豪敲左外野方向二壘安打，送回王勝偉，第4棒林智勝再用3分砲狙擊陳明軒，林智勝本季第9轟出爐，生涯250轟達陣，兄弟將領先差距拉開至6分。

2局上，首棒打者林益全滾地球出局，高國麟安打上壘，肯恩臨危不亂接連解決2名打者結束半局。

第一局

1局下，陳子豪鎖定一顆偏高失投球，轟向中左外野，本季第15轟出爐，兄弟1：0悍將，隨後彭政閔、蔣智賢接連敲安攻佔一二壘，周思齊三不管地帶安打，送回壘上跑者，兄弟2分領先。

1局上，中信兄弟肯恩投出3上3下。

先發陣容

悍將 棒次 象 高孝儀 LF 1 張正偉 CF 張建銘 DH 2 陳子豪 RF 林哲瑄 CF 3 彭政閔 1B 林益全 1B 4 林智勝 3B 高國麟 SS 5 蔣智賢 DH 申浩瑋 RF 6 周思齊 LF 林威廷 2B 7 潘萣翔 2B 方克偉 C 8 黃均聲C 李宗賢3B 9 王勝偉 SS 陳明軒 先發投手 肯恩