中職Live》林智勝3分砲生涯250轟達陣 兄弟5分領先
2017/06/10 18:47
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第五局
5局上，肯恩接連解決前2棒打者，下一棒張建銘滾地安打站上一壘
第四局
4局下，張正偉安打上壘，彭政閔獲四壞保送，陳明軒回穩三振林智勝，2人出局，下一棒蔣智賢中外野飛球出局，悍將仍有5分落後。
第三局
3局上，悍將把握肯恩開局不穩攻佔一三壘，肯恩暴投，三壘跑者方克偉趁勢跑回本壘，兄弟6：1悍將。
第二局
2局下，陳明軒控球不穩，兄弟獲2保送攻佔一二壘，近況火燙的陳子豪敲左外野方向二壘安打，送回王勝偉，第4棒林智勝再用3分砲狙擊陳明軒，林智勝本季第9轟出爐，生涯250轟達陣，兄弟將領先差距拉開至6分。
2局上，首棒打者林益全滾地球出局，高國麟安打上壘，肯恩臨危不亂接連解決2名打者結束半局。
第一局
1局下，陳子豪鎖定一顆偏高失投球，轟向中左外野，本季第15轟出爐，兄弟1：0悍將，隨後彭政閔、蔣智賢接連敲安攻佔一二壘，周思齊三不管地帶安打，送回壘上跑者，兄弟2分領先。
1局上，中信兄弟肯恩投出3上3下。
先發陣容
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悍將
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棒次
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象
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高孝儀 LF
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1
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張正偉 CF
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張建銘 DH
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2
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陳子豪 RF
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林哲瑄 CF
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3
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彭政閔 1B
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林益全 1B
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4
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林智勝 3B
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高國麟 SS
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5
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蔣智賢 DH
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申浩瑋 RF
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6
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周思齊 LF
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林威廷 2B
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7
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潘萣翔 2B
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方克偉 C
|8
|黃均聲C
|李宗賢3B
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9
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王勝偉 SS
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陳明軒
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先發投手
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肯恩
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