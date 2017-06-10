中職》林柏佑、王躍霖 共組桃猿隊牛棚勝利組

Lamigo桃猿王躍霖。（記者陳志曲攝）



〔記者林宥辰／桃園報導〕Lamigo桃猿隊本季除了3洋投表現優異，以林柏佑、王躍霖兩位主力中繼和守護神陳禹勳組成的勝利組牛棚，加上火球男朱俊祥，牛棚勝利組運作得宜。林柏佑、王躍霖今賽前各拿8次中繼成功並列第2名，可說猿隊本季戰績優異的功臣之一。

林柏佑、王躍霖對於自己的中繼成績，都歸功隊友，兩人都說，要拿下中繼成功，也得要球隊有機會領先，自己再做好工作。王躍霖認為，全隊有一定默契和向心力，造就整體成績，投後面局數責任大，首要目標是盡可能不被上壘，把自己工作完成對自己才有交代，至於數據反倒沒那麼重要。

林柏佑開季陷低潮，近期越投越穩，他說開季比較求好心切，忽略一些基本，從基本做起，將自己的優勢保持住，反倒投得比之前好。

Lamigo桃猿林柏佑。（記者陳志曲攝）

Lamigo桃猿陳禹勳。（記者陳志曲攝）



Lamigo桃猿朱俊祥。（記者陳志曲攝）

