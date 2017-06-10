籃球》男籃經典傳承賽明登場 野獸球場過生日
2017/06/10 17:25
林志傑。（記者廖耀東攝）
〔記者卓佳萍／彰化報導〕BE HEROES經典傳承賽明天將於彰化體育館盛大登場，今天黃金世代球星林志傑、田壘、曾文鼎、楊敬敏、陳世念今天現場備戰，明天恰為「野獸」林志傑35歲生日，今天已有球迷到場獻花，提前幫他慶生。
林志傑長年在CBA打球，2015年瓊斯盃成為他國家隊引退賽，台灣球迷鮮少能有機會現場看他打球，林志傑知道很多球迷買票，期待這次傳承賽，他表示，把傳承賽當作正常比賽打，會盡力表現，比平常更努力。
除了傳承賽外，林志傑跟田壘中場時將參加三分球大賽，與未來之星的劉錚、周儀翔一較高下。
黃金世代隊總教練許晉哲表示，比未來之星多的就是經驗，之前兩隊耍了不少嘴上功夫，明天要實際下場，當然還是要以不受傷為原則。
五位黃金世代球星今天備戰之餘，也在現場參加傳承時刻座談會，與當地彰化成功、田中高中交流，不少球員把握機會發問眼前的球星們，一位女球員詢問林志傑若遇到撞牆期，該怎麼辦。
林志傑回應，還是要堅持信念、堅持訓練，「一定不可能每年都維持很高的狀態，可能是心態上對於籃球疲憊了，此時還是要回歸基本功，從最基礎的做起，找回最初的感覺。」
林志傑。（記者廖耀東攝）
林志傑。（記者廖耀東攝）
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