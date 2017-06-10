日職》昨漏踩本壘 歐力士洋將再開轟用兩腳穩穩踩（影音）
2017/06/10 18:08
〔記者林子翔／綜合報導〕昨天漏踩本壘出糗的歐力士洋砲馬雷羅（Chris Marrero），他今天對中日龍的比賽中再次開轟，回本壘時用「雙腳」穩穩踩得分。
馬雷羅昨天揮出左外野深遠飛球，飛出外野大牆，原本是一發2分砲，但他回本壘時「漏踩」本壘壘包而出局，紀錄上改判為三壘安打。
今日兩隊再戰，現場有球迷舉標語提醒馬雷羅別在漏踩本壘。馬雷羅在第4局從中日先發柳裕也手中擊出陽春砲，他在繞回本壘時，很慎重地用兩腳踩本壘，現場球迷也歡聲雷動。
歐力士這場比賽靠著中島宏之在第8局揮出帶有2分打點的二壘安打、以及小谷野榮一的高飛犧牲打，助球隊以5：3獲勝。
中繼1局無失分的歐力士投手吉田一將拿下本季首勝，平野佳壽1局無失分拿下第13次救援點；中日先發柳裕也投7.1局被敲5安（包含1轟），失掉4分，吞下本季第2敗。後援伊藤準規0.2局被敲2安失1分。
前場馬雷羅敲轟漏踩本壘畫面：
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