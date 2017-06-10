NBA》傳勇士想在對手休息室開香檳 騎士終於覺醒反撲
2017/06/10 19:18
厄文（左）與詹姆斯。（法新社）
〔體育中心／綜合報導〕在陷入0:3的絕對劣勢後，騎士終於在第四場覺醒，以21分之差擊退勇士，於總冠軍賽扳回一城。厄文（Kyrie Irving）與詹姆斯（Lebron James）皆表示，有聽聞對手想在自家主場開香檳慶祝，這反而激起他們的求勝慾望，在本戰吹起反攻號角。
厄文本場三分球12投7中，轟下全場最高40分，他賽後提到，「當你聽到從勇士休息室傳來的話，說他們要在這終結比賽，這對我們來說很危險，我們必須將勝利留下。」詹姆斯則說，「我沒有聽聞，但有人告訴我他們想再次在我們主場慶祝，我覺得應該是格林（Draymond Green），沒關係啦，他就是這樣。」
詹姆斯此役拿下總冠軍賽第9次大三元，最終騎士在三巨頭詹姆斯、厄文和洛夫（Kevin Love）合力攻下94分的帶領之下，搶下關鍵勝利，將戰局扳成1:3，第五戰將在台灣時間6月13日早上9點開打。
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