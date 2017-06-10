日職》田村龍弘致勝安 羅德狠送養樂多10連敗

〔體育中心／綜合報導〕羅德今在主場遭遇養樂多，靠著捕手田村龍弘6局下突破僵局的三壘安打，終場就以4：1擊敗養樂多，拿下3連勝，養樂多則吞下10連敗，交流戰至今一勝未得。

雙方僵持至6局下，羅德捕手田村龍弘把握養樂多後援石山泰稚的失投球，掃成右外野方向三壘安打，打破1：1平手僵局，再靠著下一棒桑托斯（Roel Santos）穿越安打送回第3分。

7局下羅德攻勢再起，三木亮敲適時安打送回保險分；反觀養樂多打線仍無法有效串聯，全場8支安打僅僅只有1分進帳，終場羅德就以4：1擊敗養樂多。

養樂多今再度輸球後，已11連不勝，交流戰首勝仍未開張。