中職》動紫趴超熱鬧 台版GD獻棒球場處女秀（影音+圖輯）
2017/06/10 18:21
〔體育中心／綜合報導〕Lamigo桃猿經典主題「動紫大盛音樂祭」今天進入第二天，賽前除了Lamigirl的勁歌熱舞外，也邀請了被封為「台灣GD」的偶像歌手田亞霍開球加演唱，而開球打者則是由知名女賽車手沈慧蘭擔任。
桃猿動紫趴賽前相當熱鬧，場外由獨立樂團DSPS暖場、小護士樂團、楊程鈞、Lily、山的孩子樂團一棒接一棒登場表演，比賽中由山的孩子樂團現場演唱應猿曲，賽後在LUXY BOYZ酷炫開場後，八三夭樂團、「糸柬王求女子口馬」及蘇永康將輪番上陣。
Lamigirls演出。（記者陳志曲攝）
Lamigirls演出。（記者陳志曲攝）
田亞霍演唱及開球。（記者陳志曲攝）
田亞霍演唱及開球。（記者陳志曲攝）
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