籃球》田壘為經典傳承賽暖身 秀給「田甜圈」看

經賽傳承賽─黃金世代球員田壘。（記者廖耀東攝）

〔記者卓佳萍／彰化報導〕男籃經典傳承賽明天登場，黃金世代球星林志傑、田壘與楊敬敏今天練球時，妻小也現身場邊，其中「少俠」田壘透露，明天將是兒子田甜圈第一次在台灣看他打比賽。

田壘三年前離開SBL母隊達欣，目前效力CBA天津隊，他表示，兒子未滿一歲時曾到中國看比賽，「他好像第一節之後就睡著了，睡到比賽結束。」

兒子今年三月滿一歲，田壘表示，兒子看運動節目時已經會拍手，看棒球、籃球都會，只是看籃球拍得比較多，如果以後可以跟他玩籃球，感覺不錯，至於他未來要走什麼路，看他自己，不會強迫。

楊敬敏的兒子年紀差不多，一歲又七個月，身高來到90公分，楊敬敏表示，希望他可以長到208公分，各方面都會讓他嘗試，不一定是籃球，游泳、排球羽球等都有可能，「搞不好拿了什麼金牌回來。」