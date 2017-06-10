中職》台版哈波是你？陳俊秀展怪力「打爆」小白球
2017/06/10 18:54
Lamigo桃猿陳俊秀。（資料照，記者陳志曲攝）
〔體育中心／綜合報導〕國民強打少年哈波（Bryce Harper）日前展現怪力將球打爆，引發美媒熱議，無獨有偶，Lamigo桃猿重砲陳俊秀今天也發生同樣的小插曲。
桃猿在3局下發動攻勢，朱育賢在2人出局後敲出右外野2分砲，幫助球隊以3：1超前，下一棒陳俊秀面對統一先發投手廖文揚擊出捕手前滾地球遭到刺殺，他的球棒硬生生切到小白球，並把球打破，球皮瞬間掀開，力道之大可想而知。
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