中職》 鄭文燦：桃猿今年奪冠 計分板螢幕更換

圖為王柏融敲全壘打。（記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／桃園報導〕桃園市政府秘書處今天邀請駐台代表進場看球，體驗Lamigo桃猿隊「動紫趴」，桃園市長鄭文燦也出席，和駐台代表在大聖區（用餐區）吃熱炒看棒球。鄭文燦說，只要桃猿隊今年奪冠，市府會將球場計分板更換成LED大螢幕。

桃猿隊今賽前魔術數字M7，上半季拿下台灣大賽門票機會大，鄭文燦承諾只要最後奪冠，就將球場大螢幕換成LED螢幕。