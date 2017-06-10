中職》申皓瑋變「三號瑋」 火哥提點獲益多

富邦悍將新秀申皓瑋背號3號，正好跟名字讀音相近，也因此有了進職棒後的新綽號「三號瑋」。（記者郭羿婕攝）

〔記者郭羿婕／新北報導〕身為悍將一軍最幼齒，新秀申皓瑋自5月20日初出場以來，收穫不少，不僅多了「三號瑋」新綽號，也感謝學長們指導，尤其是同樣守右外野的張建銘，之前看申皓瑋打不好便主動提點，也成為他最常請教觀念與心態的前輩。

申皓瑋年僅19歲，在一軍天天都是學習，他說：「吸收滿多東西，在高張力比賽下可以看出自己弱點，各方面都要加強，也想吃胖一點，才有力量。」

申皓瑋身高183公分，體重才74公斤左右，看著前輩們都很壯，他頗煩惱自己太瘦，「我也有一直吃啊，有時體重還會往下掉，學長說可能年紀還沒到吧！」

在悍將大家庭，申皓瑋感受到溫暖，讓他越來越敢發問，張建銘等學長還常主動提點；他也很喜歡林哲瑄的拚勁和場上態度，常向林哲瑄請教守備觀念。

進職棒後，球團給申皓瑋3號背號，恰好是名字諧音，意外變成「三號瑋」，他上一軍後，還把這三字繡上手套，戴著奮戰。