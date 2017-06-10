日職》洋助人致勝安 樂天1分險勝廣島（影音）
2017/06/10 20:59
〔體育中心／綜合報導〕洋聯龍頭樂天與央聯霸主廣島今正面對決，樂天靠著洋將佩古洛（Carlos Peguero）8局下棒打廣島先發投手野村祐輔，終場就以2：1擊敗廣島。
別於昨日的打擊大戰，今雙方打線在先發投手美馬學及野村祐輔壓制下，前7局維持1：1平手，比賽分水嶺落在8局下，樂天先靠著茂木榮五郎安打上壘，再靠著佩古洛直擊全壘打牆的二壘打，送回第2分，終場樂天就以2：1險勝廣島。
樂天先發投手美馬學8局投球送出8張老K，僅僅被敲4支安打失掉1分，而廣島王牌野村祐輔則顯得悲情許多，7.1局投球被敲6支安打失2分，燃燒126球仍苦吞敗仗。
樂天與廣島明將持續在仙台交手，由岸孝之對決中村祐太。
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