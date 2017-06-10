日職》強肩傳球不落地 軟銀柳田悠岐守住失分危機（影音）

〔體育中心／綜合報導〕軟銀中外野手柳田悠岐不但是名強打，守備功力也不含糊，他今天在對阪神的比賽中，秀了一手強肩傳球，將阪神跑者阻殺在本壘前。

4局上阪神2出局攻占二壘，藤川俊介擊出安打，柳田悠岐接到球後，直接傳回本壘，球完全沒有落地，將阪神跑者糸原健斗阻殺出局，化解軟銀失分危機。

不過，軟銀這場比賽遭到阪神痛擊，虎軍在2局上靠糸原健斗、上本博紀兩支關鍵二壘安攻下4分，雖然軟銀在5局下靠川崎宗則的安打攻回1分，但阪神8局再添1分，最後軟銀以1：5輸球，中止近期4連勝。

阪神先發青柳晃洋主投5局被敲4安失1分，拿下本季第3勝；軟銀先發松本裕樹5局投球被敲4安，投出3次四死球，失掉4分，吞下本季首敗。