日職》大展K功又飆火球 藤浪控球還是不夠好
2017/06/10 20:21
藤浪晉太郎。（資料照，美聯社）
〔記者張浩群／綜合報導〕阪神王牌藤浪晉太郎日前因控球不佳遭下放二軍調整，今天二度在二軍先發登板，主投6局飆出11K失2分，但全場送出5次四壞球保送，最快球速達155公里，球威十足但控球仍不盡理想。
藤浪今天先發面對軟銀二軍，開局不穩先是投出保送然後被敲安，形成無人出局一二壘有人的失分危機，不過他隨後連飆3K，力保首局不失分，而藤浪在4局下遭遇亂流失2分，此役共投6局用116球，被敲4支安打失2分，另有11個三振和5次四壞球保送，控球仍須加強。
藤浪晉太郎5月27日遭教練團下放至二軍調整狀況，主要是加強控球，今天是他的第二度在二軍先發，首場投出5局5K失1分的好投。
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