NBA》面對記者尷尬提問 柯瑞：這太瘋狂
2017/06/10 22:49
柯瑞。（美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕雖取得3：0聽牌優勢，但面對背水一戰的騎士，勇士本場表現不如預期，錯失16連勝完美封王的機會。賽後柯瑞（Stephen Curry）被問到第三節技術犯規爭議時，傑佛森（Richard Jefferson）對在旁蹲下伸展的他說了些什麼，他表示:「這是我聽過最瘋狂的問題。」
在賽後記者會上聽到這尷尬的提問，柯瑞和杜蘭特（Kevin Durant）一臉錯愕，柯瑞睜大眼睛反問記者:「你現在是認真的嗎？」他解釋，真的沒有答案能回答這個問題，甚至不記得是哪個狀況，這問題實在是太瘋狂了。杜蘭特則跳出來幫忙緩頰，他對記者說:「你必須問更好的問題，我喜歡你，但你必須更好。」
如同第三戰杜蘭特在終場前45秒投出致勝三分球後，柯瑞做出的蹲下動作一樣，大家都對柯瑞蹲下動作感到好奇。
柯瑞今天上場38分鐘，得到14分5籃板10助攻2抄截；杜蘭特上場39分鐘，拿下35分4籃板4助攻2火鍋。
柯瑞（右）與杜蘭特。（歐新社）
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