中職》蘇永康演唱前受訪 感受台灣球迷熱情
2017/06/10 20:44
〔記者林宥辰／桃園報導〕Lamigo桃猿隊為期3天的「動紫趴」，今天晚上賽後來賓蘇永康即將為現場球迷帶來歌唱表演，7局受訪時，蘇永康笑說現場氣氛和彩排是「兩回事」，比起下午還沒有球迷進場的球場，現場球迷的熱情讓他印象深刻。
蘇永康說，香港並不流行棒球，他自己對球類運動也不太有興趣，這次是首度接在比賽之後開唱，不知道球迷看完比賽後對表演的反應如何，在開唱前感到有點緊張。
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