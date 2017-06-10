NBA》格林爭議技術犯規 裁判坦承溝通不明確導致出錯
2017/06/10 21:15
NBA總冠軍賽第4戰，比賽期間出現不少爭議判決。（法新社）
〔體育中心／綜合報導〕NBA總冠軍賽第4戰，勇士不敵騎士，比賽期間出現不少爭議判決，包含D.格林（Draymond Green）的技術犯規。該場執法裁判戈貝（John Goble）坦言應該要更清楚告知紀錄台人員，是哪位球員吞技術犯規，才不會出錯。
上半場D.格林在與尚波特（Iman Shumpert）發生肢體接觸後響哨，當下現場觀眾以為D.格林在被吹技術犯規，他在下半場再度被吹技術犯規後，裁判這時才出面澄清，上半場的技術犯規是吹在勇士總教練柯爾（Steve Kerr）身上，D.格林僅一次，因此不用被趕出場，令全場傻眼。
該場執法裁判卡拉漢（Mike Callahan）賽後表示，當下吹D.格林技術犯規後，「紀錄台就跟我們說，D.格林吞2次技術犯規，要被驅逐出場，我們才跟紀錄台說這不是他第二個技術犯規。」卡拉漢說，當他們吹D.格林技術犯規時，才發現這個問題。
戈貝表示，他當下認為有向紀錄台人員說是柯爾吞技術犯規，但他在看了重播畫面之後也沒再通知紀錄台，「我應該要更清楚向紀錄台告知，確認讓紀錄台人員知道是柯爾吞技術犯規。」
卡拉漢說明，「這個（吹判）程序就是我們會向紀錄台人員說誰被吹技術犯規，我們會給球員號碼。」他坦言，裁判們應該仔細聽現場廣播是哪位球員吞技術犯規，「在那個時候，我們沒有聽清楚誰吞下技術犯規，我對此負起全責。」
NBA總冠軍賽第4戰，比賽期間出現不少爭議判決。（歐新社）
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