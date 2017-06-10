中職》11局下敲再見轟奪勝 陳俊秀：就是用力打
2017/06/10 22:16
〔記者林宥辰／桃園報導〕Lamigo桃猿隊「動紫趴」週末，前兩晚都和來訪的統一獅說再見，繼昨晚朱育賢再見安之後，今晚輪到陳俊秀擊出再見轟。Lamigo桃猿隊終場4:3於11局獲勝，統一獅隊上半季淘汰指數歸零，確定遭淘汰。
陳俊秀賽後說，全隊安打雖然不多（4支），但關鍵時刻都會互相幫忙和鼓勵，全隊也都盡力。開轟當下兩人出局且壘上無人，陳俊秀說其實沒有刻意想打全壘打，這場比賽的打擊策略都一樣，就是用力打。
Lamigo桃猿陳俊秀（中）敲出再見全壘打，隊友衝到場上開心慶祝。（記者陳志曲攝）
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