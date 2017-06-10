盈豐香港女子公開賽》余珮琳打出65桿 第2回合躍居並列領先

台灣女將余珮琳從沙坑順利脫困，她在2017盈豐香港女子公開賽第2回合，以總計135桿並列領先。（TLPGA提供）

〔記者趙新天／綜合報導〕台灣女將余珮琳今天在2017盈豐香港女子公開賽第2回合，打出全場最低的65桿，以總計135桿和泰國選手蘇帕瑪絲並列領先。

總獎金15萬美元（約台幣450萬元）的2017 盈豐香港女子公開賽在粉嶺香港高爾夫俱樂部老球場（Old Course）進行第2回合。

余珮琳今天打下9個博蒂、2個柏忌，除了第2洞直接短切進洞，第3洞與第8洞都是兩次推桿，其他15洞她都是1推進洞，後9洞只花9次推桿，18洞只有19推，刷新了女子台巡賽9洞與18洞最少推桿數紀錄。

余珮琳形容今天的推桿是「天公保佑的準」，因為木桿不是很理想，有5洞沒攻上果嶺，還好鐵桿與切桿都打得好，她笑說：「都能從世界各地成功打上果嶺，距洞大多均在12呎內。」只有第1洞是18呎的博蒂長推。

台灣女將余珮琳今天推桿神準，在2017盈豐香港女子公開賽第2回合，打出全場最低的65桿，並列領先。（TLPGA提供）

她說：「今天真是我的幸運日！」上次她打出65桿已是2015年在上海天馬球場舉辦的中國信託上海女子菁英賽的第3回合。今天這個好成績讓她從原本並列13名直衝到並列領先。

泰國蘇帕瑪絲今天射下3隻小鳥，連續2天打出無柏忌佳績。她表示這回合推桿並不好，很多抓鳥推桿都無法如願，所幸保Par的推桿都能推進，她說：「如果明天我的推桿能發揮得更好，我相信可以奪冠。」

較早完賽的台灣女將黃靖，今天打下4個博蒂、無柏忌的68桿，以兩回合總計136桿繳卡，當時她一度是領先者，最後她與馬來西亞女將愛妮兒並列第3，只落後1桿，今天仍有機會爭冠。

2017盈豐香港女子公開賽第2回合，台灣女將黃靖僅以1桿之差並列第3。（TLPGA提供）