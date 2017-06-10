中職》4支安打就贏球 洪總：後援投手危機處理佳

Lamigo桃猿總教練洪一中（中）。（記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／桃園報導〕Lamigo桃猿隊今晚以陳俊秀再見轟，4:3氣走統一獅，但其實猿隊今晚僅擊出4支安打，遠比獅隊12支安打少。對此猿隊總教練洪一中認為，獅隊攻擊機會多，幸虧後援投手群危機處理能力佳。

洪總認為，由於現在場場都重要，球員們可能太緊繃，也或許是疲勞，因此導致放不開，幸虧4支安打其中3支是長打，對方進攻時其實有也有不少狀況，幸好後援投手也能有效化解危機。