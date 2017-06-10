中職》悍將迷撿到250轟球 林智勝以實戰球衣球棒換回

林智勝轟出全壘打。（記者林正堃攝）

〔記者郭羿婕／新北報導〕中信兄弟主砲「大師兄」林智勝傷後復出，生涯250轟今晚達陣，全壘打球被富邦球迷撿到，經球團交涉，以林智勝親筆簽名實戰球衣、球棒，換回這顆紀錄球。

林智勝重返一軍第2戰，續扛先發四棒、三壘手，2局下以左外野3分砲達成中職最快250轟，也是繼4月23日後再開砲，本季推進到第9轟。

對於250轟達陣，林智勝說：「沒設定目標，身體健康、順順打就好，打擊狀況還沒那麼穩定，要再調整，把感覺找回來。」250轟紀錄球尋回，明晚新莊球場的兄弟、悍將賽前，球團將舉辦贈球儀式。

林智勝有望挑戰張泰山的289轟，他說，盡力而為、越快越好，主要是別再受傷。兄弟打擊教練克魯茲也告訴他：「你有這能力，即使身體狀況或場上感覺沒那沒好，還是要相信自己。」

大師兄表示，目前身體狀況是好的，在二軍守備也守過9局，只是久沒在一軍比賽，背部有點緊繃，「一、二軍張力還是有差，所以今天要求守滿9局，看能到什麼程度。」他還以「開心」形容比賽感覺。

林智勝。（記者林正堃攝）