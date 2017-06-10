迎接世大運 UA武裝制霸暖身
2017/06/10 22:30
跆拳國手黃懷萱挑戰鐵人關卡。（UA提供）
〔記者廖聿偉／綜合報導〕2017臺北世大運即將在展開，全台頂尖大專選手已提前準備面對世界各國選手的挑戰，為迎接這股世大運熱潮，頂尖運動品牌UNDER ARMOUR打造年度運動盛事，於6月10日在華山文創園區盛大舉辦校際對戰擂台「UA武裝制霸-校際鐵人八項」總決賽，號召全台多所大專鬥士齊聚挑戰自我意志力，爭取全國制霸的最高榮譽。
跆拳國手黃懷萱、謝昇諺、連德安現身，親授如何透過平日的訓練來鍛煉自己、突破極限與挑戰更強的運動表現，搭配專業教練現場指導民眾正確的訓練觀念，現場並將親自挑戰全台首座戶外訓練鋼鐵終極關卡-「徒手拉貨櫃」，高難度極限訓練展現超強鋼鐵意志帶領大家變得更強！
年度電影大作《神力女超人》近期票房開出紅盤，在台灣最能以運動員角度來詮釋這女力角色非跆拳國手-黃懷萱莫屬；今年世大運複賽時因被對手絆倒，導致左側膝蓋內側韌帶撕裂，進而影響後續許多重要賽事，面對接踵而來的困難，黃懷萱仍舊持續鍛鍊與復健，依舊將自己的狀態維持水準，對自己嚴格要求的她表示：「隨時要讓自己做最好的準備，迎接即將到來的任何挑戰。」而這不服輸的個性正是「UA武裝制霸-校際鐵人八項」對抗賽要傳遞給大家的精神。
此外，剛拿下今年10月在夏威夷Kona舉辦的世界盃超級鐵人賽參賽門票，台灣鐵人一哥謝昇諺也將在現場與大家分享闖進Kona超級鐵人賽的成功秘笈；謝昇諺自信的表示：「除了平時的鍛鍊以及各種必備的重量訓練外，還全靠自己心裡那股鋼鐵意志力，絕對要不停地在心裡告訴自己，不要放棄！不要放棄！」這樣堅韌的心理素質期盼能感染到每位參加活動的民眾們。
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