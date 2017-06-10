中職》去年整季15轟 陳子豪不到半季已追平

陳子豪與隊友蔣智賢並列全壘打王。（記者林正堃攝）

〔記者郭羿婕／新北報導〕中信兄弟長程砲驚人，開季至今累積74轟遠遠超越其他3隊，陳子豪本季第15轟今晚也出爐，與隊友蔣智賢並列全壘打王。

陳子豪去年共敲15轟，為個人生涯單季之最，今年再進化，未滿半季就追平15轟，讓季初狀況不理想的他很意外，他表示：「有機會當然想比去年好，但剛開季都想說求安打，一直改變揮棒及觀念，沒預設要幾轟，沒想到能轟那麼多。」

連2戰開砲，陳子豪也獲選單場MVP，當被問到長遠目標，他脫口說出2000安，事後受訪卻笑說：「我想說1000安，不知怎麼講到2000安，千安也還要很久吧！」

當別人棒子火燙，總能激起陳子豪不想輸的心態，但問他想不想跟蔣智賢爭全壘打王？他笑說：「不會，他現在只是低潮，等他狀況好就不一樣了。」

兄弟先發9棒全員安打，用18安攻下3連勝，陳子豪以6支3、4打點領軍，林智勝也以中職最速250轟錦上添花，貢獻2安、3打點，聯手以15：3賞給悍將4連敗。