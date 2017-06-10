中職》桃猿賽後「動紫趴」 蘇永康開唱掀高潮（影音）
2017/06/10 23:22
〔記者林宥辰／桃園報導〕對桃園現場球迷而言，球賽結束過後的「動紫趴」是另一高潮，今晚特別來賓蘇永康接在八三夭樂團、猿隊「練球好嗎2.0」後壓軸開場，掀起全場高潮。
蘇永康表演前才笑稱「球賽是主菜，我是甜點」，他接在猿隊王躍霖、鄭承浩後開唱，他邊走邊和球迷互動、自拍，還登上桃園球場「小飛機」，演唱「舊愛還是最美」，和一般演唱會模式不同，唱的也都是膾炙人口的情歌，全場球迷也都跟著唱，氣氛就如同正式演唱會般。
動紫趴。（記者陳志曲攝）
蘇永康上小飛機唱「舊愛還是最美」。（記者陳志曲攝）
王躍霖、鄭承浩後開唱。（記者陳志曲攝）
蘇永康蒞臨動紫趴。（記者陳志曲攝）
蘇永康表演前才笑稱「球賽是主菜，我是甜點」。（記者陳志曲攝）
蘇永康。（記者陳志曲攝）
動紫趴。（記者陳志曲攝）
相關新聞
- 中職》這美技超關鍵！大王飛身躍起接殺解危（影音）
- 中職》去年整季15轟 陳子豪不到半季已追平
- 中職》4支安打就贏球 洪總：後援投手危機處理佳
- 中職》悍將迷撿到250轟球 林智勝以實戰球衣球棒換回
- 中職Live》陳俊秀延長賽敲再見轟 桃猿上半季封王M6（影音）
推薦新聞
-
健行結合文化之旅 酷暑也要體驗2017/06/10 23:24
-
足球》亞洲盃資格賽 台灣男足踢贏新加坡2017/06/10 23:09
-
中職》這美技超關鍵！大王飛身躍起接殺解危（影音）2017/06/10 23:06
-
迎接世大運 UA武裝制霸暖身2017/06/10 22:30
-
中職》4支安打就贏球 洪總：後援投手危機處理佳2017/06/10 22:28