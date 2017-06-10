中職》桃猿賽後「動紫趴」 蘇永康開唱掀高潮（影音）

〔記者林宥辰／桃園報導〕對桃園現場球迷而言，球賽結束過後的「動紫趴」是另一高潮，今晚特別來賓蘇永康接在八三夭樂團、猿隊「練球好嗎2.0」後壓軸開場，掀起全場高潮。

蘇永康表演前才笑稱「球賽是主菜，我是甜點」，他接在猿隊王躍霖、鄭承浩後開唱，他邊走邊和球迷互動、自拍，還登上桃園球場「小飛機」，演唱「舊愛還是最美」，和一般演唱會模式不同，唱的也都是膾炙人口的情歌，全場球迷也都跟著唱，氣氛就如同正式演唱會般。

動紫趴。（記者陳志曲攝）

蘇永康上小飛機唱「舊愛還是最美」。（記者陳志曲攝）

王躍霖、鄭承浩後開唱。（記者陳志曲攝）

蘇永康蒞臨動紫趴。（記者陳志曲攝）

蘇永康表演前才笑稱「球賽是主菜，我是甜點」。（記者陳志曲攝）

蘇永康。（記者陳志曲攝）

動紫趴。（記者陳志曲攝）