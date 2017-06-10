NBA》杜蘭特與詹皇互嗆 兩人各吞技術犯規（影音）
2017/06/10 23:04
〔體育中心／綜合報導〕NBA總冠軍賽第4戰，勇士杜蘭特（Kevin Durant）在比賽中與騎士「詹皇」詹姆斯（LeBron James）互嗆。賽後杜蘭特表示，兩人「只是」在交談而已，比賽中就是會出現垃圾話。
第三節剩下7分多鐘時，杜蘭特切入上籃製造犯規，接著他與詹姆斯互嗆，裁判也賞給兩人各一個技術犯規。杜蘭特在賽後表示，他們只是在說話沒有失控，「這是比賽的一部分，比賽的氣氛製造了垃圾話。」
杜蘭特也說，球員在比賽中都有情緒，可能還會有垃圾話，「我想下場比賽還是會有。這不是惡意的，我們沒有惡言相向，就只是比賽的一部份。」
杜蘭特這場比賽上場39分，繳出35分、4籃板、4助攻；而詹姆斯則有31分、10籃板、11助攻的大三元成績。
杜蘭特與詹姆斯互嗆。（法新社）
杜蘭特與詹姆斯互嗆。（法新社）
杜蘭特與詹姆斯互嗆。（歐新社）
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