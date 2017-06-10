足球》亞洲盃資格賽 台灣男足踢贏新加坡

台灣男足陳柏良（右）。（足球協會提供）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕台灣男足隊今天晚上9點於亞洲盃資格賽，作客新加坡，儘管讓對方先馳得點，終場2：1逆轉勝，收下寶貴勝利，順利脫離分組墊底位置，躍居小組第二。

開賽不久新加坡隊就率先以頭槌進球，台灣男足也快速在第31分鐘反擊，由陳昌源漂亮破網，上半場戰成1：1平手。

下半場則靠著陳柏良帶球傳中，陳浩瑋在門前與對方門將碰撞，星國門將倒地，陳昭安在第60分鐘趁勢頭頂建功，幫助台灣隊以2：1領先，最後也守住優勢，笑納勝利。

台灣隊目前於亞洲盃資格賽收下一勝一負，積分名列小組第二，僅落後於土庫曼，分組前二名將晉級明年亞洲盃會內賽。

陳昌源為台灣隊進球。（足球協會提供）